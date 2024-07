Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Alleinunfall: Pedelecfahrer aus Kleve stürzt und verletzt sich schwer

Kleve (ots)

Am Sonntag (28. Juli 2024) kam es gegen 01:10 Uhr an der Ludwig-Jahn-Straße in Kleve zu einem Alleinunfall. Ein 60-jähriger Mann aus Kleve befuhr mit seinem Pedelec die Straße und verlor aus bislang ungeklärter Ursache, in der Zufahrt eines Parkplatzes, die Kontrolle über sein Pedelec. Der Mann, welcher zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm trug, stürzte und verletzte sich schwer. Aufgrund seiner Verletzungen wurde der Mann in ein örtliches Krankenhaus verbracht. (pp)

