Goch-Asperden (ots) - Im Zeitraum von Samstag (27. Juli 2024), 18:00 Uhr und Montag (29. Juli 2024), 18:00 Uhr kam es an der Gaesdoncker Straße in Goch zu einem Einbruch. Unbekannte Täter beschädigten ein Vorhängeschloss und drangen so in eine Werkstatt ein. Die Täter entwendeten mehrere Werkzeuge, darunter u.a. zwei Winkelschleifer, eine Kettensäge sowie einen ...

