Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Drei Menschen bei Verkehrsunfall verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Niederorschel (ots)

Am Mittwochabend ereignete sich im Eichsfeldkreis ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem drei Menschen verletzt worden sind. Der 20-jährige Fahrer eines Suzuki befuhr gegen 19 Uhr die Straße K 211 aus Richtung Bernterode in Richtung Niederorschel. Aus bisher noch ungeklärter Ursache fuhr der dahinter befindliche Seat einer 19-Jährigen auf den vorausfahrenden Suzuki auf. Der 20 Jahre alte Fahrer des Suzuki wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die 19-jährige Seat-Fahrerin und ihr 18 Jahre alter Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf etwa 35000 Euro. Die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs und der Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell