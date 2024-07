LPI-NDH: Während des Umzuges bestohlen

Mühlhausen (ots) - Aufgrund einer auffälligen Fahrweise meldeten Zeugen am Dienstagabend, gegen 17.14 Uhr, einen Pkw, welcher in Mühlhausen unterwegs war. Das Auto soll in Schlangenlinien unterwegs gewesen sein. Kurze Zeit später konnten die Polizeibeamten das Fahrzeug feststellen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Ein Alkoholtest ergab bei der Fahrerin einen Wert von knapp über zwei Promille. Im Krankenhaus ...

mehr