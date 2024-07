Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeug in Vollbrand

Mühlhausen (ots)

Im Unstrut-Hainich-Kreis geriet am Dienstagabend ein Fahrzeug in Vollbrand. Die Fahrerin befuhr kurz vor 17.30 Uhr die Heyeröder Landstraße. Ersten Ermittlungen zufolge wurde das Fahrzeuge immer langsamer, weshalb die Fahrerin den Kleintransporter schließlich am Straßenrand abstellte. Plötzlich schlugen Flammen aus dem Motorraum. Beide Insassen konnten das Fahrzeug unverletzt verlassen. Trotz der Löschmaßnahmen der Feuerwehr konnte ein Ausbrennen des Kleintransporters nicht verhindert werden. Die Fahrbahn wurde durch den Brand ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Nach gegenwärtigen Ermittlungen wird angenommen, dass ein technischer Defekt am Fahrzeug das Feuer verursachte.

