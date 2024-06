Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kind baut Unfall

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Dienstag (04.06.2024) fuhr ein Kind in der Steinernen Furt mit einem Auto gegen die Mauer eines Kindergartens. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Die 38-jährige Mutter holte gegen 16.00 Uhr ihren 6-jährigen Sohn vom Kindergarten ab. Im Auto bemerkte sie, dass der Rucksack des Kindes noch im Kindergarten lag und lief los, um ihn zu holen. In der kurzen Zeit kletterte der 6-Jährige auf den Fahrersitz. Offenbar gelang es ihm einen Gang einzulegen. Das Auto fuhr im Anschluss in das Gebäude. Am Auto und am Gebäude entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Der Sohn und Unbeteiligte wurden bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt. Alle kamen mit dem Schrecken davon.

Dieser Vorfall zeigt, wie gefährlich es sein kann, Kinder auch kurzzeitig allein im Auto zu lassen und wie schnell gefährliche Situationen entstehen können.

Die Polizei hat den Unfall aufgenommen.

