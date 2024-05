Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verletzter Mann randaliert im Krankenhaus

Kirchen (Sieg) (ots)

Nachdem ein offensichtlich betrunkener Mann der Polizeiinspektion Betzdorf am 05.05.2024 gegen 18:20 Uhr via Notruf sehr emotional mitgeteilt hatte, dass er sich durch zwei Personen verfolgt fühle und sich nun in einem Busch verstecke, wurden unmittelbar mehrere Einsatzkräfte zu seinem Standort in der Bahnhofstraße in Kirchen (Sieg) entsandt. Vor Ort stellt sich der Sachverhalt jedoch so dar, dass der 38jährige Mann -vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol bzw. Betäubungsmitteln stehend- gestürzt war und tatsächlich von niemandem verfolgt wurde. Er wurde aufgrund von Verletzungen durch einen Rettungswagen in das naheliegende Krankenhaus verbracht. Im Krankenhaus fing der Mann plötzlich an lautstark zu brüllen und zu randalieren, er schlug mehrere Zwischentüren gewaltsam gegen Wände und rannte über die gesamte Station. Durch die abermals informierten Polizisten wurde er schließlich fixiert und unter massiver Gegenwehr, inklusive Tritten in Richtung der Beamten sowie einer Ärztin, gefesselt. Er verblieb zur Weiterbehandlung seiner Verletzungen im Krankenhaus, musste jedoch zum Schutz anderer Anwesender weiterhin fixiert bleiben. Gegen den Mann wird nun wegen Widerstandes gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie versuchter Körperverletzung ermittelt.

