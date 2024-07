Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - An unübersichtlicher Stelle überholt

Am Dienstag musste ein Autofahrer einer Überholerin bei Schwendi ausweichen. Dabei entstand Sachschaden.

Gegen 14.40 Uhr fuhr eine 24-Jährige mit ihrem Seat auf der Landstraße 265 von Schönebürg in Richtung Mietingen. Vor der Seatfahrerin waren ein Traktor und noch drei weitere Fahrzeuge in Kolonne unterwegs. Die drei Autofahrenden überholten die landwirtschaftliche Zugmaschine. Auch die 24-Jährige setzte im Bereich einer übersichtlichen Stelle zum Überholen des Traktors an. Allerdings hatte die 24-Jährige wohl nicht auf einen entgegen kommenden 73-Jährigen geachtet. Der Senior im Mercedes erkannte die gefährliche Situation. Um einen Zusammenstoß mit dem Seat zu verhindern, wich der Mercedesfahrer nach rechts auf den Grünstreifen aus. Dort streifte der Mercedes einen Leitpfosten. Mit dem entgegenkommenden Seat kam es zu keinem Kontakt. Verletzt wurde niemand. Bei der Kollision mit der Verkehrseinrichtung entstand an dem Auto ein Schaden von etwa 3.000 Euro. Der Mercedes blieb fahrbereit. Die Polizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Seatfahrerin und der Senior blieben vor Ort, bis die Polizei den Unfall aufgenommen hatte. Der Fahrer des Traktors setzte sein Fahrt nach einem kurzen Gespräch mit den Unfallbeteiligten fort. Die Beamten suchen nun den Fahrer des Traktors, der das Überholmanöver und den Unfall beobachtet hatte. Er wird gebeten, sich bei der Polizei Laupheim unter der Telefonnummer 07392/96300 zu melden.

Hinweis der Polizei: "Überholen darf nur, wer übersehen kann, dass während des ganzen Überholvorgangs jede Behinderung des Gegenverkehrs ausgeschlossen ist", sagt die Straßenverkehrsordnung. Diese Übersicht ist bei dichtem Nebel nicht möglich. Wer trotzdem überholt, gefährdet sich und andere. Das kann zu Unfällen mit schweren Folgen führen. Die Polizei rät, lieber entspannt hinter dem Vordermann herzufahren. Damit alle sicher ankommen.

