POL-UL: (UL) Laichingen - Auto angefahren und abgehauen - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter verursachte mit seinem Traktor einen Unfall am Dienstag in Laichingen und fuhr weiter.

Ulm (ots)

Zwischen 15 und 16 Uhr stand ein VW Sharan auf einem Parkplatz am Marktplatz. Wie eine Zeugin später der Polizei berichtete, fuhr ein Traktor an dem geparkten Fahrzeug vorbei. Die landwirtschaftliche Zugmaschine touchierte wohl den VW am linken Außenspiegel und an der hinteren Tür auf der Fahrerseite. Um den Schaden kümmerte sich der Traktorfahrer offenbar nicht und fuhr davon. Möglicherweise hat er den Kontakt mit dem geparkten Auto auch gar nicht wahrgenommen. Den Sachschaden am VW schätzt die Polizei auf etwa 600 Euro. Die Polizei Ehingen sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler suchen nun den grüngelb lackierten Traktor der Marke John Deere. Ein Kennzeichen ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Ehingen unter Tel. 07391/5880 oder der Polizeiposten Laichingen entgegen.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

