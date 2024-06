LPI-NDH: Hauptuntersuchung mehr als 21 Jahre abgelaufen

Leinefelde (ots) - Zu einem Einsatz in einem Mehrfamilienhaus eilten am Montag gegen 09.20 Uhr Feuerwehr und Polizei. In der Gaußstraße löste ein Rauchmelder aufgrund von Brandgeruch einen Alarm aus. Ursächlich für den Einsatz war Zubereitung einer Speise auf dem Herd. Eine Gefahr bestand jedoch zu keiner Zeit. Verletzte waren nicht zu beklagen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

