POL-BO: Vorsicht vor falschen Handwerkern! Trickbetrüger in Bochum-Langendreer unterwegs

Witten (ots) - Zu einem Einbruch in einen Kiosk kam es am frühen Samstagmorgen, 30. März, auf der Pferdebachstraße 88a in Witten. Nach bisherigem Kenntnisstand verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gegen 2.10 Uhr Zugang zum Vorraum des Kiosks. Anschließend verließ er ohne Beute den Tatort in unbekannte Richtung. Die Person soll laut Zeugenaussagen männlich gewesen sein, arabisch gesprochen haben und ...

mehr