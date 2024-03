Polizei Bochum

POL-BO: Nach Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am frühen Samstagmorgen, 30. März, gegen 2 Uhr in eine Gaststätte am Werner Hellweg 116 in Bochum-Laer eingedrungen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet.

Die beiden Kriminellen - eine Person bekleidet mit einem hellen Kapuzenpullover, dunkler Hose und hellen Schuhen, die zweite Person bekleidet mit einem dunklen Kapuzenpullover, heller Hose und dunklen Schuhen - flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Telefonnummern 0234 909-8205 oder -4441 (Kriminalwache) um sachdienliche Hinweise.

