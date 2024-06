Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück:Einbruch in Gewerbekomplex - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Dienstag (21 Uhr) auf Mittwoch (06 Uhr) ist es in Osnabrück zu einem Einbruch gekommen. Die Unbekannten verschafften sich auf bis ungeklärte Weise Zugang zu dem Gewerbekomplex in der Möserstraße und entwendeten u. a. zwei Pedelecs sowie mehrere Wandgemälde. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei unter 0541/327 - 2115 entgegen.

