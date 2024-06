POL-OS: Badbergen: Einbruch auf Baustelle - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots) - Am Dienstagabend kam es in Melle in der Theodor-Heuss-Straße zu einem gemeinsamen Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Gegen 20:30 Uhr wurde per Notruf ein Feuer im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Dort kam es aus bisher unbekannter Ursache in einem Abstellraum zu einer starken Rauchentwicklung. Nachdem ein Selbstlöschversuch von zwei ...

