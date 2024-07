Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nach Kollision geflüchtet

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Viktoriastraße;

Unfallzeit: 10.07.2024, 15.50 Uhr;

Nach einem Unfall weitergefahren ist ein Jugendlicher mit seinem E-Scooter am Mittwoch in Bocholt. Eine 20-Jährige war gegen 15.50 Uhr mit ihrem Wagen auf der übergeordneten Viktoriastraße in Richtung Leopoldstraße unterwegs. Aus dieser wollte der Unbekannte nach Angaben der Geschädigten nach rechts in die Viktoriastraße einbiegen. Die Bocholterin bremste noch bis zum Stillstand ab, gleichwohl kam es zu einer Kollision. Der Fahrer des E-Scooters entfernte sich in Richtung Potsdamstraße. Zu ihm liegt folgende Beschreibung vor: circa 16 bis 17 Jahre alt, dunkle Haare, bekleidet mit einem weißen Trikot mit der Nummer Sieben sowie einer grauen Jogginghose. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

