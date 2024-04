Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Zeugen nach Diebstahl von Zigaretten gesucht

Lathen (ots)

Am Donnerstag gegen 15.30 Uhr kam es in der Kreuzstraße in 49762 Lathen in einem Verbrauchermarkt zu einem Ladendiebstahl. Der bislang unbekannte Täter brach die Sicherung eines Zigarettenfaches ab und entwendete Zigarettenschachteln im mittleren dreistelligen Bereich. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute. Zeugen des Ladendiebstahles werden gebeten sich bei der zuständigen Polizeidienststelle in Haren unter 05932- 72100 zu melden.

