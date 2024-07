Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Diebstähle aus Pkw

Bocholt (ots)

Eine böse Überraschung erwartete einen Bocholter am frühen Donnerstagmorgen: Unbekannte hatten das Portemonnaie des Mannes aus seinem geparkten Pkw entwendet. Zu der Tat kam es an der Straße Im Winkel in Bocholt. Gleichgelagerte Taten ereigneten sich in den vergangenen Tagen im Stadtbereich vermehrt. Dabei machen es sich die Täter einfach, indem sie unverschlossene Pkw suchen. Daher lautet der dringende Appell der Polizei: "Schließen Sie Ihr Auto ab, wenn Sie es verlassen. Vergewissern Sie sich, dass alle Fenster geschlossen sind. Und lassen Sie keine wichtigen Gegenstände im Fahrzeug zurück. Denn auch nur kurzfristig unbeaufsichtigte Wertgegenstände sind für Langfinger oft leichte Beute." Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell