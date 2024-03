Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (233) Jugendliche angegriffen und bestohlen - Zeugen gesucht

Fürth (ots)

Am Sonntagabend (03.03.2024) griffen zwei unbekannte Personen drei Jugendliche im Fürther Stadtpark an und entwendeten ihnen unter anderem Bargeld. Die Kriminalpolizei Fürth ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Die drei Jugendlichen saßen gegen 19:15 Uhr auf einer Parkbank im Fürther Stadtpark. Zwei Unbekannte sprachen die 14- bzw. 15-Jährigen zunächst an und entfernten sich danach ein kleines Stück. Kurz darauf kamen die beiden zurück und griffen den 15-jährigen Geschädigten an. Im weiteren Verlauf entwendeten sie den Jugendlichen unter anderem Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Von den Tätern liegt folgende Beschreibung vor:

Person 1:

Männlich, etwa 17 Jahre alt, etwa 180 cm groß, leichter Bart, südländisches Erscheinungsbild. Dunkel gekleidet, trug eine Basecap (Schirmmütze) der Marke "Gucci".

Person 2:

Männlich, etwa 17 Jahre alt, etwa 180 cm groß, lockige Haare, Kinnbart, südländisches Erscheinungsbild. Dunkel gekleidet, trug eine schwarze Winterjacke mit Kapuze und eine schwarze Mütze.

Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

