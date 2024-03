POL-MFR: (232) Gästefanbus beschädigt - Zeugen gesucht

Stein (ots) - Am Freitagnachmittag (01.03.2024) beraubte und verletzte ein angeblicher Polizeibeamter einen betagten Senior in Stein bei Nürnberg (Lkrs. Fürth). Die Kriminalpolizei sucht nach Tatzeugen. Der in der Steiner Hauptstraße wohnhafte Senior erhielt im Laufe des Freitags mehrere Anrufe von angeblichen Polizeibeamten. Diese teilten dem Mann mit, dass die ...

mehr