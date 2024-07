POL-BOR: Gescher - Drei Einbrüche im Außenbereich

Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Wüllener Straße; Tatzeit: 09.07.2024, 10.45 Uhr; Böse Überraschung: Als ein Mann in Vreden vom Einkauf zu seinem Wagen kam, saß ein Fremder darin. Dazu kam es am Dienstag gegen 10.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Wüllener Straße. Wie der Geschädigte berichtet, hatte der Unbekannte das Innere des Fahrzeugs bereits durchsucht und eine Sonnenbrille an sich ...

