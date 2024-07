POL-BOR: Borken - Verursacher fährt weiter

Rhede (ots) - Unfallort: Heideweg / Am Hüning; Unfallzeit: 09.07.2024, 09.45 Uhr; Mit einem Sprung von seinem E-Scooter hat sich dessen Fahrer am Dienstag in Rhede in Sicherheit gebracht: Sein Fahrzeug kollidierte mit einem entgegenkommenden Pedelecfahrer. Dazu war es gegen 09.45 Uhr in Rhede gekommen. Der 15-Jährige wollte vom Heideweg nach links in die Straße Am Hüning abbiegen, als seinen Angaben zufolge ein ...

mehr