Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Nach Kollision weitergefahren

Rhede (ots)

Unfallort: Heideweg / Am Hüning;

Unfallzeit: 09.07.2024, 09.45 Uhr;

Mit einem Sprung von seinem E-Scooter hat sich dessen Fahrer am Dienstag in Rhede in Sicherheit gebracht: Sein Fahrzeug kollidierte mit einem entgegenkommenden Pedelecfahrer. Dazu war es gegen 09.45 Uhr in Rhede gekommen. Der 15-Jährige wollte vom Heideweg nach links in die Straße Am Hüning abbiegen, als seinen Angaben zufolge ein Unbekannter in Gegenrichtung unterwegs war. Die Wucht des Aufpralls beschädigte den E-Scooter erheblich. Der Pedelecfahrer habe sich entfernt, ohne anzuhalten. Zu ihm liegt folgende Beschreibung vor: circa 14 bis 18 Jahre alt, schlank, dunkle Haare, bekleidet mit einem weißen T-Shirt mit schwarzem Aufdruck, einer blauen Jeans und einer schwarzen Kappe. Der Jugendliche war mit einem orangefarbenen Elektrorad unterwegs. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell