Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Nach Unfall entfernt

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Laubstiege;

Unfallzeit: 09.07.2024, zwischen 18.45 Uhr und 19.50 Uhr;

Ein Unbekannter hat am Dienstag in Gronau einen geparkten Wagen angefahren. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Zurück blieb ein beschädigter Ford. Zu dem Unfall kam es zwischen 18.45 Uhr und 19.50 Uhr auf dem Parkplatz einer Sportanlage an der Laubstiege. Der Fahrer des beschädigten Wagens hatte neben einem dunklen SUV gestanden, der sich bei seiner Rückkehr nicht mehr dort befand. Ob es sich dabei um das Fahrzeug des anderen Beteiligten an dem Unfall handelt, ist noch nicht geklärt. Die Polizei bittet um Hinweise an das zuständige Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell