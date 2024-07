Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Diebstahl aus Auto verhindert

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Wüllener Straße;

Tatzeit: 09.07.2024, 10.45 Uhr;

Böse Überraschung: Als ein Mann in Vreden vom Einkauf zu seinem Wagen kam, saß ein Fremder darin. Dazu kam es am Dienstag gegen 10.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Wüllener Straße. Wie der Geschädigte berichtet, hatte der Unbekannte das Innere des Fahrzeugs bereits durchsucht und eine Sonnenbrille an sich genommen. Als der Geschädigte ihn ansprach, habe er die Brille in dessen Einkaufswagen geworfen und sei ohne Beute geflüchtet. Zu dem Mann liegt folgende Beschreibung vor: circa 30 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß, schlank, schulterlanges Haar bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einen grünen Rucksack mit sich führend. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell