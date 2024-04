BPOL-KS: Mann geht auf Bundespolizisten los

Baunatal-Rengershausen (Landkreis Kassel) (ots) - Bislang Unbekannte haben gestern Abend (24.4.) in Baunatal-Rengershausen von der Straßenbrücke im Bereich Felsengarten, nahe des Bahnhofs Rengershausen, einen durchfahrenden Güterzug in Richtung Kassel mit einem noch unbekannten Gegenstand beworfen. Der Lokführer des Güterzuges hatte gegen 21:00 Uhr einen Einschlag und eine Beschädigung an der Frontscheibe der Lok ...

mehr