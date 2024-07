Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Zwei Verletzte nach Kollision

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Wüllen, Kreisstraße 35;

Unfallzeit: 10.07.2024, 14.05 Uhr;

Leichte Verletzungen haben zwei Verkehrsteilnehmerinnen am Mittwoch in Ahaus-Wüllen bei einem Unfall erlitten. Eine 33-jährige Ahauserin hatte die K35 (Gescher Damm) gegen 14.05 Uhr aus Gescher kommend in Fahrtrichtung Ahaus befahren. Sie beabsichtigte nach links auf einen Parkplatz abzubiegen. Dabei kollidierte ihr Pkw mit dem entgegenkommenden Wagen einer 63-jährigen Frau aus Gescher. Die beiden Frauen wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Polizei sperrte die Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell