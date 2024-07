Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Beim Ausweichen gestürzt

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede, Eichendorffstraße;

Unfallzeit: 09.07.2024, 11.15 Uhr;

Leichte Verletzungen hat eine Pedelecfahrerin am Dienstag in Rhede bei einem Unfall erlitten. Die 70-Jährige hatte gegen 11.15 Uhr den Büngerner Weg befahren und war nach rechts in die Eichendorffstraße eingebogen. Den Angaben der Geschädigten nach kam ihr auf ihrer Straßenseite ein Auto entgegen. Dieses habe einen dort parkenden Wagen umfahren. Die Pedelecfahrerin wich aus und stürzte. Der Fahrer des beteiligten weißen Kleintransporters habe sich entfernt, ohne anzuhalten. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell