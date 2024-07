Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Einbruch in Schuppen

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Wendfeld;

Tatzeit: zwischen 08.08.2024, 11.00 Uhr, und 11.07.2024, 07.30 Uhr;

Auf Gartengeräte und akkubetriebene Werkzeuge abgesehen hatten es Unbekannte in Stadtlohn. Um an ihre Beute zu gelangen, hatten die Täter sich gewaltsam Zugang zu einem Schuppen auf einem Privatgrundstück verschafft. Aufgefallen war die Tat in der Bauerschaft Wendfeld am Donnerstagmorgen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell