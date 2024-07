Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Anhänger entwendet

Raesfeld (ots)

Tatort: Raesfeld, Marbecker Straße;

Tatzeit: zwischen 04.07.2024, 10.00 Uhr und 10.07.2024, 11.00 Uhr;

Einen Anhänger haben Unbekannte in den vergangenen Tagen in Raesfeld entwendet. Dazu kam es zwischen dem 04.07.2024, 10.00 Uhr, und dem 10.07.2024, 11.00 Uhr, an der Marbecker Straße. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell