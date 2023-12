Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Auffahrunfall auf der Amelgatzer Straße in Emmerthal

Emmerthal (ots)

Am Dienstag (12.12.2023) kam es auf der Amelgatzer Straße in der Samtgemeinde Emmerthal zu einem Verkehrsunfall. Der 26 Jahre alte Führer eines Fiat Ducato fuhr nach jetzigem Ermittlungsstand aufgrund eines zu geringen Abstandes auf ein vor ihm abbremsendes Fahrzeug auf. Der 54 Jahre alte Fahrzeugführer des vorherfahrenden Fahrzeuges befuhr die Amelgatzer Straße in seinem Kia Rio gemeinsam mit einer 84 Jahre alten Beifahrerin aus Lügde. Durch den Zusammenstoß wurde diese leicht verletzt. Der 26 Jahre alte Hamelner muss sich nun aufgrund der fahrlässigen Körperverletzung in Folge eines Verkehrsunfalles verantworten. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde durch die Einsatzkräfte der Polizei bekannt, dass der 54 Jahre alte Führer des Kia Rio nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Polizei Hameln ermittelt nun gegen den Emmerthaler aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

