POL-HM: Polizei sucht Zeugen zu mehreren Verkehrsunfallfluchten

Bodenwerder/ Hehlen (ots) - Am Sonntag (10.12.2023) kam es zwischen 13.05 Uhr und 14.20 Uhr in Hehlen, Georg-Sander-Ring Höhe Hausnummer 24, zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein geparkter, schwarzer Mercedes-Benz Geländewagen im Frontbereich beschädigt, welcher zuvor ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Wiesenhang abgeparkt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom ...

