Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfallflucht in Hehlen - Zeugen gesucht

Bodenwerder/ Hehlen (ots)

Am Sonntag (10.12.2023) kam es zwischen 13.05 Uhr und 14.20 Uhr in Hehlen, Georg-Sander-Ring Höhe Hausnummer 24, zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein geparkter, schwarzer Mercedes-Benz Geländewagen im Frontbereich beschädigt, welcher zuvor ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Wiesenhang abgeparkt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des angerichteten Schadens zu kümmern.

Die Polizei Bodenwerder bitte Personen, die Angaben zum flüchtigen Fahrzeug oder dessen Führer machen können, sich als Zeugen zur Verfügung zu stellen und sich unter der Telefonnummer 05533-40831-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell