Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Einbruchdiebstahl

Am Mittwoch, 04. September 2024, in der Zeit von 19:30 Uhr bis 22:00 Uhr, begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück eines Reihenhauses in der Fontanestraße, verschafften sich Zutritt und entwendeten unter anderem Wertgegenstände. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Pkw-Diebstahl

In der Zeit von Dienstag, 03. September 2024 18:00 Uhr bis Mittwoch, 04. September 2024 10:00 begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Bahnhofstraße und entwendeten aus einer Garage den Pkw einer 55-jährigen Frau aus Cloppenburg. Diese hatte ihren Pkw, einen BMW, 220i in grau in der Garage abgestellt. Der Schaden wurde auf 40.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 05. September 2024, gegen 14:35 Uhr fuhr ein 47-jähriger Mann aus Cloppenburg zum wiederholten Male mit seinem Pkw, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Biberstraße wurde zudem ersichtlich, dass er unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein Test vor Ort ergab einen Wert von 1,18 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 04. September 2024, 15:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw einer 18-jährigen Henanwachsenden aus Garrel. Diese hatte ihren Pkw, einen Hyundai Getz, auf dem Parkplatz des Museumsdorfes in der Museumsstraße abgestellt. Der Schaden wurde 200,00 Euro geschätzt. Bei dem verursachenden Pkw soll es sich um einen schwarzen Audi A3 gehandelt haben. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell