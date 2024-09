Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl zweier hochwertiger Pedelec

Am Freitag, 30. August 2024 00:00 Uhr bis Montag, 02. September 00:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück im Brookweg und entwendeten zwei hochwertige Pedelec. Die Pedelec der Marke Böttcher und Hercules waren in einem verschlossenen Schuppen abgestellt worden. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Einbruchdiebstahl

Bislang unbekannte Täter begaben sich am Mittwoch, 04. September 2024, 02:24 Uhr auf das Grundstück eines Geschäftes in der Mühlenstraße. Dort verschafften sie sich gewaltsam Zutritt ins Innere und und entwendeten unter anderem Bargeld. Der Schaden wurde auf rund 2.300,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Mittwoch, 04. September 2024, gegen 07:40 Uhr befuhr eine 33-jährige Frau aus Cappeln mit ihrem Pkw den Prozessionsweg in Richtung Löninger Straße. Aufgrund einer dortigen Lichtzeichenanlange mit Rotlicht muss eine vorausfahrende 17-jährige aus Vrees mit ihrem Trike (Ellenator) verkehrsbedingt halten. Dies sah die 33-jährige zu spät und fuhr auf den Pkw der vor ihr fahrenden 52-jährigen Frau aus Molbergen auf. Der Pkw der 52-Jährigen wurde in der Folge auf das Trike der 17-Jährigen geschoben. Durch den Aufprall wurde die 17-jährige Beifahrerin der 52-jährigen Molbergerin leicht verletzt. An allen Fahrzeugen entstand ein Schaden, dieser wurde auf 7.000,00 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell