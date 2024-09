Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Am Mittwoch, 04. September 2024, gegen 00:30 Uhr warfen derzeit unbekannte Personen mit einem Stein eine Fensterscheibe eines Gebäudes in der Friesoyther Straße ein. Gegen 00:30 konnten Anwohner einen lauten Knall wahrnehmen. Der Schaden wurde auf 100,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cappeln/Elsten - Verkehrsunfall / Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 03. September 2024, gegen 07:00 Uhr befuhr ein 68-jähriger Mann aus Cloppenburg mit seinem Pkw die Lüscher Straße in Fahrtrichtung Elsten. In Höhe der Einmündung zur Vestruper Straße beabsichtigte er nach links abzubiegen. Hierbei kam es von der Fahrbahn ab und kam im Graben zum Stehen. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 68-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol fuhr. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,23 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Es entstand ein Schaden von geschätzten 3.000,00 Euro. Der 68-Jährige blieb unverletzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Dienstag, 03. September 2024, gegen 10:15 Uhr befuhr eine 39-jährige Frau aus Cloppenburg mit ihrem Pkw den Lankumer Ring und beabsichtigte nach rechts auf der Cappelner Straße abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer 75-jährigen Pedelecfahrerin. Beide wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert.

