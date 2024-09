Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Einbruch in Bürogebäude

In der Zeit von Samstag, 31. August 2024 13:00 Uhr bis Montag, 02. September 2024 05:45 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Firma in der Straße In den Wiesen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Bürogebäude und entwendeten unter anderem Bekleidung und Baugeräte. Der Gesamtschaden wurde auf 3.300,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - versuchter Einbruch in Baucontainer

Am Sonntag, 01. September 2024, gegen 23:00 Uhr begab sich ein unbekannter Täter auf ein Grundstück im Glockenheideweg und öffnete mittels Bolzenschneider das Vorhängeschloss eines Baucontainers. Nach Ansprache eines Zeugen entfernte sich der Täter von der Örtlichkeit. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Lohne - Diebstahl eines hochwertigen Pedelec

Am Freitag, 30. August 2024, in der Zeit von 23:00 Uhr bis 23:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Gaststätte in der Lindenstraße und entwendeten ein verschlossen abgestelltes Pedelec der Marke Specialized, Turbo Combo. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Lohne - Diebstahl eines hochwertigen Pedelec

In der Zeit von Samstag, 31. August 2024, 21:45 Uhr bis Montag, 02. September 2024, 14:00 begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Straße In der Bergmark und entwendeten das verschlossene Pedelec der Marke Haibike, AllTrail. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Lohne - Brand einer Sattelzugmaschine

Am Montag, 02. September 2024, gegen 15:30 Uhr kam es aus ungeklärter Ursache zum Brand einer Sattelzugmaschine auf der Siloanlage eines Hofes in der Straße Drechkamp. Die in Flammen stehende Fahrerkabine konnte durch den Brandentdecker eigenständig gelöscht werden. Hierbei erlitt der 50-jährige Mann aus Molbergen eine leichte Rauchgasintoxikation und wurde dem Krankenhaus zugeführt. Die Freiwillige Feuerwehr Lohne war ebenfalls im Einsatz. Der Schaden wurde auf 50.000,00 Euro geschätzt.

Damme - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Montag, 02. September 2024, gegen 06:50 Uhr befuhr ein 61-jähriger Mann aus Damme mit seinem Pkw die Marienstraße und beabsichtigte nach rechts auf die Steinfelder Straße abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer 59-jährigen Frau aus Damme, welche mit ihrem Pedelec die falsche Fahrbahnseite befuhr. Die 59-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 31. August 2024, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 11:15 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer der geparkten Pkw eines 39-jährigen Mannes aus Dinklage. Dieser hatte seinen Pkw, einen Renault, auf einem Parkplatz an der Quakenbrücker Straße abgestellt. Der Schaden wurde auf 1.000,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/97749-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Montag, 02. September 2024, gegen 09:41 Uhr befuhr ein 51-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Pkw die Füchteler Straße in Richtung Füchteler Esch. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrrad eines 18-jährigen Mannes aus Vechta. Hierbei wurde der 18-Jährige schwer verletzt.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 28. August 2024, 12:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer der geparkten Pkw eines 29-jährigen Mannes aus Dinklage. Dieser hatte seinen Pkw, einen Ford Galaxy, auf dem Parkplatz eines Kindergartens an der Straße In der Wiek abgestellt. Der Schaden wurde auf 1.000,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/97749-0) entgegen.

