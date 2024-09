Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Sachbeschädigung an Roller

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Samstag, 31. August 2024 21:00 Uhr bis Sonntag, 01. September 2024 09:00 Uhr einen Roller, welcher in der Keetstraße vor einem Wohnhaus abgestellt worden war. Der Schaden wurde auf 200,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung an Pkw

Am Sonntag, 01. September 2024, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr beschädigten unbekannte einen Pkw. Der Pkw, ein Skoda Fabia, war in der Pariser Straße abgestellt worden. Sie zerkratzen unter anderem den Lack. Der Schaden wurde auf 1.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Visbek - Fahren unter Alkoholeinfluss / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 01. September 2024, um 14:50 Uhr befuhr ein 55-jähriger Mann aus Visbek mit einem Kleinkraftrad (40km/h) die Ahlhorner Straße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem wies ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,12 Promille aus. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Goldenstedt - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 01. September 2024, gegen 20:33 Uhr befuhr ein 36-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Pkw die Vechtaer Straße, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Polizei aufgrund der auffälligen Fahrweise des 36-Jährigen informiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,50 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 02. September 2024, gegen 02:54 Uhr befuhr ein 45-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Pkw die Oldenburger Straße. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,84 Promille. Bei dem 45-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht mit einer leichtverletzten Person

Am Sonntag, 01. September 2024, gegen 19:00 Uhr befuhr eine 79-jährige Frau aus Vechta mit ihrem Fahrrad due Driverstraße. Aufgrund eines Pkw, welcher mittig die Fahrbahn befuhr, musste die 79-Jährige ausweichen und stürzte. Hierbei verletzte sie sich leicht. Der unfallverursachende Pkw setzte seine Fahrt fort. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Einbruchdiebstahl

In der Zeit von Freitag, 30. August 2024, 18:00 Uhr bis Samstag, 31. August 2024 08:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Wertstoffsammelstelle in der Ringstraße und durchsuchten mehrere Container. Ob Diesesgut erlangt werden konnte ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Sachbeschädigung an Pkw

Am Samstag, 31. August 2024, in der Zeit von 02:50 Uhr bis 18:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter die Heckscheibe eines Pkw. Der Pkw, ein Mercedes-Benz C220, war an der Straße Im Herrengarten abgestellt worden. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung an Pkw

Am Freitag, 30. August 2024, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 19:00 Uhr beschädigten unbekannte einen geparkten Pkw. Der Pkw, ein Daimler, war in der Lindenstraße vor einem Kiosk abgestellt worden. Der Schaden wurde auf 1.500,00 Euro geschätzt.

