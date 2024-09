Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Sonntag, 01. September 2024 18:00 Uhr bis Samstag, 02. September 02:00 Uhr von einem Pkw einen Reifen samt Felge. Der Pkw, ein BMW aus der 3er Reihe, war an der Emsteker Straße auf einem Parkplatz abgestellt worden. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Wohnungseinbruchdiebstahl

In der Zeit von Mittwoch, 28. August 2024 12:00 Uhr bis Sonntag, 01. September 2024 13:15 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Straße Forstweg, verschafften sich auf bislang ungeklärte Weise Zutritt zum Haus und entwendeten aus teilweise verschlossenen Räumlichkeiten Wertgegenstände. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.:04471/1860-0) entgegen.

Garrel - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 01. September 2024, gegen 06:18 Uhr befuhr ein 29-jähriger Mann aus Friesoythe mit seinem Pkw die B 72 / Friesoyther Straße und kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kam im Graben zum Stehen. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Vor Ort wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, dieser ergab einen Wert von 1,59 Promille. Bei dem 29-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Löningen - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 01. September 2024, gegen 19:48 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Mann aus Löningen die Elbingstraße, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test ergab einen Wert von 1,46 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein des 39-Jährigen wurde beschlagnahmt.

Emstek / Garthe - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Sonntag, 01. September 2024, gegen 20:45 Uhr, wurde ein Autofahrer bei einem Unfall schwer verletzt. Der 28-jährige Mann aus Großenkneten befuhr mi einem Toyota die Straße Im Gartherfeld (L870) in Richtung Schneiderkrug. In Höhe des Kokenmühlenwegs kam er nach dem Durchfahren einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den angrenzenden Grünstreifen und kollidierte schließlich frontal mit einem Baum. Ersthelfer befreiten den Fahrer aus dem Fahrzeug und kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den schwer verletzten Mann. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell