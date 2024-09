Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 31.08./01.09.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Wohnungseinbruchsdiebstähle Cloppenburg

Im Zeitraum, Donnerstag 29.08.2024, 12:30 Uhr bis Samstag, 31.08.2024, 14:10 Uhr, kam es in der Museumsstraße in Cloppenburg sowie im Zeitraum, Freitag 30.08.2024, 17:30 Uhr bis Samstag 31.08.2024, 14:30 Uhr, im Rebhuhnweg in Cloppenburg jeweils zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. An beiden Tatorten entstand Sachschaden, die Höhe des Diebesgutes ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht wird zurzeit geprüft. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Sachbeschädigungen Cloppenburg

In der Nacht von Freitag, 30.08.2024 bis Samstag, 31.08.2024 beschädigten ein oder mehrere unbekannte Täter das Bleiglasfenster einer Apotheke in der Mühlenstraße in Cloppenburg.

Hier entstand ein geschätzter Sachschaden von 1000 Euro.

In der gleichen Nacht wurde eine Schranke zum Parkplatz des Landkreises Cloppenburg an der Eschstraße durch unbekannte Täter beschädigt.

Die Höhe des Sachschadens wurde auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Cloppenburg in Verbindung zu setzen.

Trunkenheit im Verkehr - Garrel

Durch die Meldung eines aufmerksamen Verkehrsteilnehmers wurde bekannt, dass ein 54-jähriger PKW-Fahrer aus Garrel am Samstag, 31.08.2024 gegen 11:40 Uhr die Garreler Straße in Varrel-busch befuhr, obwohl er deutlich unter Alkoholeinfluss stand.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,91 Promille. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Sachbeschädigung Essen

Im Zeitraum Freitag, 30.08.2024, 18:00 Uhr bis Samstag, 31.08.2024 21:00 Uhr sprühten bislang unbekannte Täter Hakenkreuze sowie weitere Symbole und Texte an die Fassade eines Geschäftshauses an der Alten Cloppenburger Straße 2 in Essen (Oldenburg).

Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840) entgegen.

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen Am Samstag, 31.08.2024 gegen 10:15 Uhr kam es in Emstek auf der Halener Straße aus bislang unbekannter Ursache zum einem Zusammenstoß zweier sich entgegenkommender PKW.

Die beiden Fahrzeugführerinnen, eine 32-jährige Oldenburgerin sowie eine 42-jährige Emstekerin, wurden dabei leicht bzw. schwer verletzt.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell