Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Freitag, den 30.08.2024, zwischen 13:00 und 14:00 Uhr kam es in Friesoythe, Am Hafen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Beteiligter touchiert rückwärts einen dort parkenden PKW. Es entstand am beteiligten Audi ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000,- Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Unfallzeugen, die Angaben zum Unfallhergang o. zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Friesoythe in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell