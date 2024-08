Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 11-jähriger Radfahrer verletzt

Erfurt (ots)

Ein 11-jähriger Radfahrer wurde gestern Nachmittag bei einem Verkehrsunfall in Erfurt verletzt. Der Junge war gegen 14:25 Uhr auf dem linksseitigen Gehweg der Bukarester Straße in Richtung Ulan-Bator-Straße unterwegs gewesen. Kurz nach der Einmündung Havannaer Straße fuhr das Kind plötzlich auf die Fahrbahn. Dabei übersah es einen herannahenden 82-jährigen Ford-Fahrer und stieß mit ihm zusammen. Der 11-Jährige stürzte daraufhin, verletzte sich und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (DS)

