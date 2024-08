LPI-EF: Größerer Polizeieinsatz in Erfurt

Erfurt (ots) - Auf zwei hochwertige Autolenkräder hatten es Diebe in Erfurt abgesehen. In den Stadtteilen Daberstedt und Löbervorstadt brachen die Unbekannten jeweils in zwei geparkte Mercedes-Benz ein, indem sie die Scheiben der Fahrzeuge beschädigten. Anschließend bauten sie in beiden Fällen die Lenkräder im Wert von mehreren tausend Euro aus und nahmen sie mit. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen des ...

