POL-PDNW: Im Graben gelandet

BAD DÜRKHEIM (ots) - Im Zeitraum von 31.05.2024,17:00 Uhr und 02.06.2024, 15:00 Uhr kam es in der Gaustraße in Bad Dürkheim zu einem Einbruchsversuch in eine Wohnung in einem dortigen Mehrfamilienhaus. Vor Ort konnte festgestellt werden, das bislang unbekannte Täter mit einem nicht bekannten Gegenstand versucht hatten die Wohnungseingangstüre aufzuhebeln. Ins Wohnungsinnere konnten sie jedoch nicht gelangen. Es ...

mehr