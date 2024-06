Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Weisenheim am Sand) - Zaun an Pferdekoppel beschädigt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 02.06.2024, 07:00 Uhr bis 10:00 Uhr wurde eine Pferdekoppel neben der L 522 in Weisenheim am Sand beschädigt. Vor Ort konnte festgestellt werden, das bislang unbekannte Täter mit einem nicht bekannten Gegenstand insgesamt 6 Pfosten des Elektrozauns und mehrere Meter des dazugehörigen stromführenden Kabels beschädigt hatten. Ein Pferd verletzte sich durch das am Boden liegende Kabel leicht am rechten Hinterlauf. Hinweise auf die unbekannten Täter liegen nicht vor. Ein Zeuge konnte angeben, dass der Zaun gegen 07:00 Uhr noch unbeschädigt war. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

