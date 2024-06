POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Meckenheim (ots) - Bereits am 30.05.2024 im Zeitraum von 18:00 bis 21:00 Uhr ereignete sich vor einer Gaststätte in der Rödersheimer Straße in 67149 Meckenheim ein Verkehrsunfall. Hierbei hat das verursachende Fahrzeug einen am rechten Fahrzeugrand abgestelltes Fahrzeug nicht unerheblich beschädigt und ist anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Der Sachschaden am beschädigten Fahrzeug beläuft sich auf circa ...

mehr