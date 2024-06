Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt - Auf Anhaltesignale zu spät reagiert...

Haßloch (ots)

...hat am 01.06.2024 gegen 01:50 Uhr ein 57 Jahre alter Neustadter, der mit seinem Fahrzeug in der Neustadter Straße in 67454 Haßloch unterwegs war. Der Grund hierfür war schnell gefunden, denn der verantwortliche Fahrzeugführer hat bei der anschließenden Verkehrskontrolle einen Atemalkoholwert von 1,55 Promille. Daher wurde diesem die Weiterfahrt untersagt und diesem eine Blutprobe in hiesiger Dienststelle entnommen. Der Fahrzeugschlüssel, sowie der Führerschein wurden beschlagnahmt. Nun muss sich der 57-Jährige in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

