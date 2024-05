Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in Frei-Weinheim

Ingelheim (ots)

Im Ingelheimer Stadtteil Frei-Weinheim kam es im Zeitraum von Mittwoch auf Donnerstag erneut zu Sachbeschädigungen an einem Fahrzeug in der Rüdesheimer Straße. Vergangene Wochen sind es in der Rüdesheimer Straße und in der Talstraße zu Sachbeschädigungen an zwei weiteren PKW gekommen. Die oder die Täter bleiben bislang noch unbekannt.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132 6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

