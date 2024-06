Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Wachenheim an der Weinstraße) - versuchter Einbruch in Wohnhaus

Wachenheim an der Weinstraße (ots)

Bereits in der Zeit von 30.05.2024, 20.30 Uhr bis 31.05.2024, 08.30 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter die Hauseingangstür zu einem Wohnhaus in Wachenheim an der Weinstraße in der Hauptstraße aufzuhebeln. Vermutlich wurden die Täter gestört und ließen von ihrem Vorhaben ab.

Hinweise und verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel.: 06322/963-0 oder per E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

