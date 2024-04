LPI-J: Ampelschirm am Bootshaus gestohlen

Apolda (ots) - In der Nacht zum Sonntag wurde in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Parkstraße in Apolda eingebrochen. Aus dem Keller stahl der bislang noch unbekannte Täter ein silbergraues Mountainbike der Marke Cube im Wert von ca. 1.600,00 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: ...

