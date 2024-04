LPI-J: Cube Fahrrad im Wert von 1.600 Euro gestohlen

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Crossen an der Elster: Augenscheinlich durch Tritte und einen spitzen Gegenstand beschädigt wurde ein Pkw VW in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Der Pkw war in der Bahnhofstraße am rechten Fahrbahnrand geparkt. Hinweise auf den oder die Täter gibt es aktuell nicht. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

mehr